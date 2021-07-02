"سمعه قرآن أفضل".. طارق الشيخ يرد على انتقادات بعد غنائه أمام الشاعر أمل الطائر بالمستشفى

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رد الفنان المصري طارق الشيخ، على لانتقادات الكبيرة التي طالته من قبل الجمهور بعد نشره لفيديو يغني فيه للشاعر الغنائي المصري المعروف أمل الطائر خلال زيارته له بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الشيخ، في فيسبوك: "مع احترامي لكل التعليقات عم أمل الطاير بخير، والغناء كان بقصد خروجه من جو المرض والنفسية، ولأن الأغنية من كلماته".

ومن بين الانتقادات التي تعرض لها طارق الشيخ: " يا طارق سمعه قرآن، علشان لو مات ميبقاش آخر حاجة سمعها الكلام ده، ربنا يحسن ختامنا أجمعين"، "يعني على فراش الموت وأنت بدل ما تقرأ قرآن بتغني"، "يا باشا الراجل في حتة وأنت في حتة تانية خالص، ربنا يصلح حالك ويشفيه"، "لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم اقرأ قرآن للراجل لعل الله يشفيه".

ونشر الشيخ، فيديو وهو يغني له أغنية (حاليًا بالأسواق)، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "عمي أمل الطاير.. يا رب يتم شفاك على خير".

ويُعد الشاعر المصري أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه. وغنى من كلمات الطائر أيضا كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.

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