السجن للممثلة الأميركية أليسون ماك في قضية «استعباد»

المصدر: نيويورك-أ ف ب

حُكم على الممثلة الأميركية أليسون ماك المعروفة بدورها في مسلسل «سمولفيل»، بالسجن ثلاث سنوات لمشاركتها في منظمة هرمية للاستعباد، في عقوبة أتت مخففة بفضل تعاونها مع السلطات.

وكان الادعاء أوصى بإنزال عقوبة لفترة أدنى مما ينص عليه القانون، أي السجن ما بين 14 عاما و17 عاما ونصف عام، لأخذ تعاون الممثلة مع التحقيق بالاعتبار.

وحدد القاضي نيكولاس غاروفيس العقوبة بالسجن ثلاث سنوات عن كلّ من التهمتين (الابتزاز وتشكيل عصابة أشرار)، مع إمكان تمضية العقوبتين بصورة متزامنة.

وزودت أليسون ماك (38 عاما) فريق المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمعلومات ثمينة عن طريقة عمل منظمة الاستعباد «دي او اس» وارتكابات مؤسسها كيث رانيير.

كذلك زودت الممثلة المعروفة بدورها كصديقة كلارك كنت في مسلسل «سمولفيل» (2001-2011)، المحققين تسجيلات عن محادثة مع كيث رانييري كانت لها أهمية كبرى للادعاء.

وفضلا عن تعاونها مع المحكمة، قدمت أليسون ماك اعتذارا للضحايا خلال الجلسة. وقالت إن قلبها يعتصر «بالألم والشعور بالذنب» إزاء هذا «الفصل المريع» من حياتها، مضيفة «أخجل من طريقة تصرفي».

وفي رسالة إلى المحكمة، أوضحت الممثلة التي لم تظهر على التلفزيون منذ 2016، أنها تغيرت وتريد «الاستمرار في التحول إلى امرأة أكثر حبا وتعاطفا» مع الآخرين.

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