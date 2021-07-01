صور.. وليام وهاري وضعا حدا لخلافاتهما ودشنا تمثال والدتهما ديانا

المصدر: لندن -أ ف ب

دشن الأميران هاري ووليام معاً اليوم تمثالاً تكريمياً لوالدتهما الأميرة ديانا في حدائق قصر كنسينغتون في لندن، واضعين جانباً خلافاتهما بعد أشهر من البرود الذي شاب العلاقة بينهما.

ونزع وليام وهاري تحت أنظار شقيق ديانا وشقيقتيها القماش الذي كان يغطي النصب التذكاري المقام بالقرب من القصر حيث عاشت الأميرة حيث يعيش وليام الآن. ويمثل التمثال البرونزي الأميرة ذات الشعر القصير، يحيط بها ثلاثة أطفال، وتضع يديها على أكتاف اثنين منهم.

وقال الشقيقان في بيان بعد احتفال التدشين الذي وصلا إليه جنباً إلى جنب مبتسمين والارتياح بادٍ عليهما "نود كل يوم أن تكون لا تزال معنا، ونأمل في أن يتم اعتبار هذا التمثال إلى الأبد رمزاً لحياتها وإرثها".

وقضت أميرة ويلز ديانا سبنسر في حادث مروري في باريس سنة 1997 وهي في السادسة والثلاثين، وكانت لتبلغ الخميس عامها الستين. واستُلِهم التمثال الذي أنجزه يان رانك-برودلي، من السنوات الأخيرة في حياة الأميرة.

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