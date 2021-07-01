دينا الشربيني في انتكاسة جديدة..إيرادات «ثانية واحدة» أمس لم تتجاوز 1000 جينية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت تقارير إعلامية، نية الشركة المنتجة لفيلم «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني، سحبه من دور العرض، بعد إخفاقة كبيرة مني فيها وعدم تحقيقه إيرادات مقبولة، حيث لم يستطع الفيلم، في يوم عرضه أمس، تجاوز عتبة 1000 جينية مصري (260 درهم) ما يعتبر إخفاقة كبيرة لهذا الفيلم وبطتله مقارنة يأفلام منافسة يبدو أنها تحقق إيرادات كبيرة نسبيا.

الفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في العمل. وتدور أحداث الفيلم بحسب صحيفة«الوطن»، في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشكلات، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

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