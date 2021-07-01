مي كساب توضح السبب..مطرب مهرجانات يطلق اسم محمد صلاح على ألبومه الجديد

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة مي كسب السبب الحقيقي الذي دفع زوجها مطرب المهرجانات،أوكا، لإطلاق اسم محمد صلاح، عنوانا لألبومه الغنائي الجديد، الأمر الذي أثار حالة جدل واسعة على منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت مي كساب على حسابها في "تويتر"، الجمهور لايعرف أن الاسم الحقيقي لزوجي أوكا هو محمد صلاح، وقد اختار هذا الإسم لانه يتناول قصة حياته وعلاقته مع الموسيقى"، كساب وجدت نفسها مضطرة لكشف هذه المعلومه بسبب الاراء التي استهجنت الامر واعتبرته محاولة ترويجية، واستغلال لاسم لاعب ليفربول الانجليزي اللاعب المصري الشهير محمد صلاح.

وكتبت كساب: "بصراحة شديدة جدا جدا ومش عشان جوزي أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا في كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".

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