والد حسام حبيب في رد غير متوقع: شكرا نضال الأحمدية لعودة الابن الضال

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أصدر والد المطرب حسام حبيب حسين حبيب، بيانا رد في على الأزمة التي تسببت فيها تسريبات صوتية منسوبة إليه، أثارت ولا تزال موجة جدل كبيرة.

وقال حسين حبيب عبر تطبيق انستغرام «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية، أنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحه اللواء بابنه لما نطق في فيلم الداده دودي».

وأضاف حبيب منتقدا ابنه: «في لحظة خسف القمر حسام، وانجذب لشمس النجمة زوجته، وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمي كراسته، وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها، وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعه واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته، في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم، وهي تستحقه عن جداره».

تابع حسين حبيب حديثه عن حسام: «أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله، بس أنا بفكر نجمة مضر والعالم العربي الاولي اللي أنا من عشاق فنها، وعدها لي قبل جوازهم أنها لن تقبل بنجوميه أقل منها لزوجها، وأن لم يكن أكتر منها كمان، وأنتي باعترافك أن الراجل ده أعطي ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف».

واعتذر والد حسام حبيب عن التسجيل الصوتي المتداول، قائلا:«أما عن نفسي فأسف لكل ما بدر مني وماينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لألعاب السيده نضال وهوايتها في تدبير المؤمرات. علي العموم المسامح كريم وبقولها أن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الانترنت، وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن، بس انا ها اشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل».

اختتم والد حسام حبيب بيانه، موجها الحديث لنضال الأحمدية: «المرة الجايه مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي ستة أشهر في الإعداد، أنتي بس قوليلي وأي خدمة».

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