«استقرارا بلا تحسن».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: إن الحالة الصحية الخاصة بها لا تسمح لها بالتحرك إلا بمساعده المحيطين بها، حيث أن الأطباء أكدوا ضرورة عدم بذلها مجهود زائد عن المسموح به في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها الفنانة القديرة، مضيفا: «الحالة الصحية في الوقت الراهن لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ولكنها تشهد استقرارا».

ونفي رامي، خروج دلال عبد العزيز إلى غرفة عاديه قائلة «لم يحدث ذلك»، مردفا «فال خير».

ولاتزال الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، رغم سلبية مسحتها، ولكن الفيروس سبب لها تليفا في الرئة ألزمها التواجد تحت أجهزة الأوكسجين، ولم تشهد الحالة حتى الآن تحسنا ملحوظ ولكنها شبه مستقرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news