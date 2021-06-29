أنغام تدعم "بنت الأصول" شيرين عبد الوهاب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعربت الفنانة المصرية أنغام، عن دعمها، ووقوفها إلى جانب مواطنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الفيديو الذي قامت بنشره، وردت فيه على الاتهامات التي طالت زوجها المطرب حسام حبيب، ووصفت أنغام شيرين بأنها "بنت الأصول".

ونشرت أنغام عبر صفحتها في "فيس بوك"، صورة لشيرين عبد الوهاب، وكتبت:" بنت الأصول، ومتربية على الأصول، شيرين عبد الوهاب".

وكانت شيرين قد نشرت أمس، مقطعا صوتيا عبر "تويتر"، عبرت فيه دعمها لزوجها حسام حبيب، وطالبت الجمهور بعدم القسوة عليه قبل استتبان الحقائق والتأكد منها.

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