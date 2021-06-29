أحمد سعد مدافعا عن نفسه بعد علامات «البوتكس»: كنا فين وبقينا فين

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار الفنان المصري أحمد سعد، خلال الساعات الماضية جدلًا واسعا، بعد نشره لصور جديدة له، عبر حسابه على «إنستغرام» معلقا عليها: «شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين»، ليتناول الجمهور هذه الصور بتعليقات تؤكد ظهورعلامات «البوتكس» على وجهه بشكل واضح.

ودافع أحمد سعد، عن نفسه بعد تعليقات ساخرة تناولت التغير الكبير الذي طرأ على مظهره قائلًا: «كل الناس اللي مستغربة تجيب صورها وهي صغيرين، أنا معملتش عمليات تجميل، ومعملتش نحت في وشي، لأن وشي منحوت زي ما هو».

وأكد أحمد سعد، أنه تغيير مظهره الخارجي إلى الأفضل يرجع إلى أنه يتدرب تدريبات رياضية قاسية ليحافظ على نفسه: «عملت كده لما الناس بدأت تحبني وتحب شغلي مش قصصي وحكاياتي بدأت أشتغل».

وتصدر سعد الـ«تريند»، عقب طرح أغنيته الجديدة «ملوك»، التي احتلت المرتبة الثانية عبر موقع نشر الفيويدهات الشهير «يوتيوب»، وكسرت حاجز المليون مشاهدة خلال وقت قصير.

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