سوسن بدر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا وتواصل «البحث عن علا»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، اليوم، في أحد المراكز الصحية. وقالت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام: «الحمد لله تمت الجرعة التانية من لقاح كورونا، اللهم ارفع عنا البلاء وارزقنا الصحة والعافية، شكرًا لكل طاقم العاملين بالوحدة الصحية بالشيخ زايد».

وتواصل الفنانة سوسن بدر، تصوير مسلسل «البحث عن علا» ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي.

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