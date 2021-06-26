"المهن التمثيلية" في مصر تكشف الوضع الصحي للفنانة عايدة عبدالعزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، الفنانة نهال عنبر، إصابة الفنانة المصرية القديرة عايدة عبدالعزيز، بمرض الزهايمر.

وقالت عنبر، لـموقع "مصراوي": الفنانة عايدة عبدالعزيز تعاني من تعب في العظام وهناك أطباء يشرفون على وضعها الصحي".

وأشارت إلى أن النقابة لا تتوانى في السؤال عن النجوم الكبار مثل الفنان عادل إمام، والفنان صلاح السعدني، مضيفة "وهما الحمد لله بخير وبصحة جيدة، ويتمتعان بدوام العافية، وربنا يمنحهما الصحة ويباركلنا فيهما".

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