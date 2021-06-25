نانسي عجرم..هل أمتنعت عن حضور جلسة قضية مقتل محمد الموسى؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ردت الفنانة اللبناية نانسي عجرم، عن الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عن إمتناعها حضور جلسة في المحكمة بعد استدعائها للتحقيق مجددا بقضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلهما.

وكتبت نانسي على "تويتر": "‏لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة يتم استدعائي لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية".

وأضافت "يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار".

وتم استدعاء نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم أخيرا؛ للتحقيق مجددًا بقضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزلهما.

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