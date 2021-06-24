للمرة الثانية هذا الشهر..اكتشاف أكثر من 750 قبرا لمجهولين في كندا

المصدر: مونتريال-أ ف ب

أعلن زعيم لسكان أصليين في كندا اليوم، اكتشاف أكثر من 750 قبرا في عمليات تنقيب داخل موقع مدرسة داخلية سابقة في مقاطة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

وقال قدموس ديلمور في مؤتمر صحافي حول الاكتشاف الثاني من نوعه في أقل من شهر، "باشرنا التنقيب عبر استخدام رادار لجوف الأرض في 2 يونيو وإلى الأمس (الأربعاء)، اكتشفنا 751 قبرا مجهولة الهوية"، مضيفا "الأمر لا يتعلق بمقبرة جماعية، إنّها قبور لا تحمل علامات".

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