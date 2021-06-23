محمد رمضان يٌقبل يد نبيلة عبيد: صدفة مع نجمتي المفضلة في دبي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، صورتين له مع مواطنته الفنانة نبيلة عبيد، وظهر في واحدة منهما وهو يقبل يدها.

وعلق رمضان على الصورتين قائلا: "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".

وكانت عبيد قد ذكرت في تصريحات سابقة لأحد البرامج التلفزيونية أن علاقاتها برمضان جيدة، وأوضحت: "من وقت لآخر يسأل عني واسأل عنه.. وهو ما يسعدني لأنه شخص بسيط جدا جدا وطبيعي جدا جدا وغير متكبر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news