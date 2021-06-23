التنمر يدفع مي حلمي لإعلان نية الاعتزال.. صورة مع راكيتيش تتسبب بمشكلة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت المذيعة المصرية مي حلمي نيتها في اعتزال كل شىء. وكتبت على حسابها في "فيس بوك":"بفكر جدياً باعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا نهائياً، كل شيء".



وجاء قرار مي حلمي بعد تعرضها لموجة واسعة من التنمر من رودا السوشيال ميديا، بعد نشر صورتها مع اللاعب الكرواتي ايفان راكيتيش لاعب برشلونة، أثناء تواجده في دبى،

وتعرضت مي حلمي أيضا لانتقادات واسعة بعد ظهورها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدى فى شهر رمضان الماضى، حيث كشف عن تفاصيل تخض حياتها الزوجية مع طليقها المطرب محمد رشاد، وخاصة ماتعلق بالإجهاض، ومحاولتها الانتحار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news