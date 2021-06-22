ساحر الكلارينت السوري يبهر الجمهور في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وسط حضور جماهيري لافت، نظم مهرجان أبوظبي 2021، فعالية موسيقية لعازف الكلارينت السوري كنان العظمة، الحائز جائزة «أوبوس كلاسيك» الألمانية العريقة للموسيقى الكلاسيكية عام 2019، في قاعة «بيير بوليز سال» في برلين.

وعلى مدار ساعة ونصف، خلال 18 و20 الجاري، أبحر العظمة، الذي حاز تقديراً دولياً كبيراً بفضل موسيقاه التركيبية والفريدة ولقّبته جريدة «نيويورك تايمز» بـ«الساحر»، بالجمهور في رحلة موسيقية تنبض بالحماس والأحاسيس مع فرقته «سيتي باند»، داخل قاعة «بيير بوليز سال» في العاصمة الألمانية برلين، والتي شهدت حضوراً كبيراً للجمهور من مختلف الأعراق والأجناس.

وشهدت الفعالية الموسيقية، نجاحاً، يضاف إلى سجل العظمة، الحافل بالعديد من الأعمال الموسيقية المنفردة والأوركسترالية، مع أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وأوركسترا سياتل السيمفونية، وأوركسترا راديو بافاريا، وأوركسترا الديوان الغربية والشرقية، وأوركسترا قطر الفلهارمونية والسيمفونية السورية وغيرها، بالإضافة إلى مؤلفاته الموسيقية لأفلام سينمائية وأفلام رسوم متحركة.



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