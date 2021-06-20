فيديو.. محمد رمضان يرد على إتهامه بالإساءة إلى سميرة عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفى الفنان المصري محمد رمضان، أن يكون قد أساء بأي شكل من الأشكال إلى الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وأكد في أول تصريح له بعد السجال الكبير وموجة الغضب التي أثارتها تصريحات مسيئة منسوبة إليه "الكلام ده لم يحدث على الاطلاق"

ونشر محمد رمضان فيديو على "إنستغرام" قال فيه: "الكلام ده لم يحدث على الاطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده. وأكتر حاجة بسطتني أن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم أو اقول حاجة".

حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها 🙏🏽 #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح #ثابت pic.twitter.com/2cMp1GBuyQ — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 19, 2021

وأضاف: "حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها".

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