سميرة عبد العزيز توضح حقيقة وصف محمد رمضان لها ب"الشحاتة"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت الفنانة المصرية الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن مانشرعن الكلام الجارح الذي وجهه إليها الفنان محمد رمضان عبر تطبيق "واتس آب" صحيح ودقيق لكنه "حدث منذ فترة، تقريبا قبل أكثر من عامين وليس هذه الأيام، متابعة "الموضوع ده بقاله مدة وأنا مش زعلانة منه ولا أي حاجة، وده كلام قديم وحصل، وهو حر في الأدوار اللي بيختارها، وأنا حرة في الأدوار التي أختارها".

وأضافت سميرة عبد العزيز في تصريح لموقع "مصراوي": "لما اعتذرت عن تقديم دور والدته في مسلسل له، فرد عليا الرد ده، ومردتش أرد على كلامه وقتها، ولا زعلت، ومفيش أي كلام حصل بيني وبينه تاني من وقتها".

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت في تصريحات صحافية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد 20 مليون وانتي 20 ألف" .

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