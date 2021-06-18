وفاة نجم تيك توك الأردني عمار البوريني وزوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي نجم مواقع التواصل الاجتماعي الأردني عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي مصرعهما، الخميس، في حادث سير مروع، على طريق النقب بعد اصطدام سيارته بسيارة شحن.

وبحس بيان مديرية الأمن العام عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدت أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعاملت أمس الخميس، مع حادث تصادم شاحنة ومركبة صغيرة على طريق النقب، ما أسفر عن وفاة زوجين إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة طفلتهما بجروح.

وأكد البيان – دون الإشارة لهوية الزوجين – أنه ”جرى إجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبية (الخداج)“.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news