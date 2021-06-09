آمال ماهر تعود بعد الابتعاد برسالة مؤثرة: لله فقط أقدم شكوتي

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

برسالة جديدة مؤثرة، عادت المطربة المصرية آمال ماهر، بعد أن أعلنت ابتعادها عن الوسط الفني بسبب ظروف خاصة خارجة عن إرادتها، حسب تعبيرها، ولم تكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ القرار.

وغرّدت النجمة المصرية منذ ساعات عبر حسابها على «تويتر»: «جمهوري العزيز.. ربنا وحده عالِّم مساندتكم ليّا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي.. لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر.. ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي».

وأضافت: «ربنا كريم وقوي وجبار وهو المُعز والمُذل، كلي إيمان بإن لو الكون كله اجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له.. كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس.. الشكوى لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج».

واختتمت الفنانة تغريدة اليوم الأربعاء، مخاطبة جمهورها: «هيفضل حبكم و دعمكم أعظم و أهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله».

يشار إلى أن إعلان آمال ماهر في مطلع الشهر الجاري عن الابتعاد عن الغناء قد أثار جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن البعض حملات تطالب الفنانة التي تعد من أبرز الأصوات الطربية بالرجوع عن قرارها، والكشف عن الدافع وراء هذا القرار، معربين عن مساندتهم لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news