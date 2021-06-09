رد فعل "حماقي" لطلب شاب التقاط صورة معه

المصدر: مروة سليم - دبي

طلب المطرب المصري محمد حماقي من شاب أراد التقاط صورة معه، ارتداء الكمامة أولا، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المطرب محمد حماقي كان يحيي حفلاً غنائياً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وفوجئ أثناء غنائه بشاب يقتحم المسرح لالتقاط صورة معه، لكن الأمن اعترضه ومنعه من الاقتراب منه، إلا أن حماقي تدخل وطلب من الشاب ارتداء " الكمامة" كي يلتقط الصورة قائلا "البس كمامة وتعالى نتصور" كما حرص حماقي هو الآخر على ارتداء الكمامة.

على الجانب الآخر أعلن المطرب المصري خلال الحفل، عن موعد طرح ألبومه المقبل والذي يعمل عليه حاليا، حيث أكد انه سيطرح في شهر يوليو المقبل.

وقد حماقي أثناء الحفل أغنية جديدة من ألبومه المقرر طرحه بعنوان "يا نسيم حبيبي نسم" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وطلب حماقي أثناء تقديمه هذه الأغنية من جمهوره عدم التصوير حتى لا تنتشر الأغنية قبل طرحها.

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