ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتخرج ابنتها..العوضي: قمرالعالم يابنت

المصدر: متابعة- الإمارت اليوم

أحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بتخرج ابنتها من زوجها الأول المُنتج محمد حلاوة، والتي تحمل نفس اسمها، ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها وهي تعانق ابنتها في حفل التخرج من دون إظهار وجهها وملامحها.

وسجلّت الفنانة لقطات مُصورة أثناء الاحتفال في منطقة أهرامات الجيزة نشرتها على موقع «إنستغرام». وعلّقت: «بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب».

وعلّق زوج الفنانة، وهو الفنان أحمد العوضي، على تخرّج ابنة زوجته قائلًا: «مبروك ياسمينا.. قمر العالم بحبك يا بنت».

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