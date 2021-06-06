شقيق محمد صبحي بعد اعتزاله الفن: وسط مزيف

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

منذ أيام أعلن الفنان مجدي صبحي، الشقيق الأصغر للفنان محمد صبحي، اعتزاله الفن، وانتظر أي رد فعل من زملائه بالوسط ولو مجاملة تطيب خاطره؛ لكن يبدو أن أعلانه الاعتزال، وموقف زملائه المتجاهل تماماً له زاده حزناً.

وكتب الفنان المعتزل على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» منشوراً يحكي عن أزمته وخذلانه من زملائه، مهاجماً هذا الوسط، ووصفه بأنه مزيف ومليء بالمجاملات الكاذبة.

وكتب صبحي على حسابه بـ«فيس بوك»: «أنا مش حزين ولا متفاجئ بالحديث اللي حضراتكم أصدقائي اللي كل واحد فيهم بعيد عن الوسط الفني.. عندما أعلنت اعتزالي الفن لم أكن أتوقع أن زملائي الفنانين وعشرة سنين طويلة مع بعض، ما يسألوش عني إلا القليل جداً منهم المعدودون على أصابع اليد الواحدة".

وأضاف: «أصدقائي وجمهوري اللي خارج الوسط واللي على الفيس همه اللي أمطروني بكلمات طيبة لن أنساها في حياتي.. هم فقط.. واستغربت من فنانين الوسط الفني الذين يدعون الوفاء والمحبة في لحظة توهجك الفني.. فقط لا غير.. وعندما تختفي من الوسط الفني أو تبتعد عن الفن بمعنى صحيح أو تكون في منصب كبير كنت علي الكرسي وتختفي لأي سبب تصبح كالضباب في هذا الوسط».

وتابع: «حقيقي زعلان منهم أوي.. وسط فني غريب مليء بالمجاملات غير الصادقة، وسط فني مزيف بابتسامات غير صادقة وكلمات غير صادقة.. عاش الملك مات الملك.. هذه هي الحقيقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news