الفنان الإماراتي عبدالله زيد يتجاوز أزمته الصحية.. والجمهور: «ما تشوف شر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خروج الفنان الإماراتي عبدالله زيد من المستشفى بعد أن تعافى من الوعكة الصحية التي مر بها منذ ما يزيد على أسبوعين.

وظهر النجم الإماراتي في مقطع فيديو وعائلته تستقبله بسعادة بالغة، محتفلة بتعافيه وخروجه سالماً من مستشفى خليفة بن زايد التخصصي في رأس الخيمة، والتي كان يتلقى فيها العلاج. وتناقل جمهور الفنان الفيديو متمنين له السلامة، داعين له «ما تشوف شر».

وكان الفنان جمعة علي، قد نشر منذ أيام فيديو عبر حسابه على «انستغرام»، طمأن فيه الجمهور على الحالة الصحية لزميله عبدالله زيد، مؤكدا أنه تجاوز المرحلة الحرجة، كما نفى أن يكون العارض الصحي الذي مر به زيد له علاقة بتلقيه لقاح «كوفيد-19»، كما رددت بعض الشائعات.

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