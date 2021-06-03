وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ

توفيت الفنانة المصرية تحية حافظ، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض المرارة.

ونعت الفنانة عفاف مصطفى، زميلتها الراحلة عبر حسابها على ”فيسبوك“، وقالت: ”رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها“.

وشاركت الراحلة خلال مشوارها الفني، في العديد من الأدوار بين السينما والتليفزيون والمسرح، وشاركت في: ”أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا، امرأة وظل رجل“.

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