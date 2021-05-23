بالصور.. "سلبية مسحة" دلال عبد العزيز.. وحقيقة معرفتها بوفاة زوجها

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلن الإعلامي رامي رضوان ، مساء أمس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لاتزال صعبة، على الرغم من أن مسحة فحص فيروس كورونا الخاصة بها سلبية.

وقال رضوان من خلال المنشور "الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيزوهي (سلبي كورونا منذ أيام)"، مضيفاً "فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك).

وتابع قائلاً "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

واختتم قائلاً "توضيح: مسحة حماتي سلبية.. لكن لم يأمر الله بعد بالتعافي.. الحالة لا تزال صعبة كما أوضحت سلفاً.. ولذلك نرجوكم الدعاء".

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