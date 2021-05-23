بالصور.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدها

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" صورة سوداء وأرفقتها بدعاء: "سمير غانم، اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يا رب إنها أول ليلة له في قبره، اللهم آنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك وأسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم".

وكان الفنان الراحل قد توفي مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، إثر وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة نصر، إذ قررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.

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