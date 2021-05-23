بالصور.. رد فعل يسرا وإلهام شاهين بعد هجوم عليهن بسبب حفل زفاف ورحيل سمير غانم

المصدر: مروة سليم - دبي

شن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوم شرس على بعض الفنانين بعد حضورهم أحدر الأعراس في مدينة الجونة الساحلية، عقب وفاة الفنان الرحل سمير غانم مساء الخميس الماضي.

وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تداول صورة للفنانة المصرية يسرا وهي ترقص في حفل زفاف، مساء الجمعة، بفستان أحمر، مع المغني عمرو دياب، بينما جرى تداول صور لإلهام شاهين في حفل زفاف آخر، ضم أيضا مشاهير ومغنين.

وعزا بعض رواد مواقع التواصل الهجوم على الفنانتين حيث أنهما صديقتين مقربتين من الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، ولأنهما أيضا حضرا في الجنازة التي شيعتظهر يوم الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، عن حقيقة الصورة المتداولة لها بصحبة الفنانة ليلى علوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي علق البعض عليها أنها كانت في حفل زفاف في مدينة الجونة عقب حضورها جنازة الفنان سمير غانم.



وقالت الفنانة إلهام شاهين كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الصورة دي فعلاً كانت في الجونة ولكنها كانت قبل الجنازة بيوم ولم يكن نعلم بخبر وفاة سمير غانم وعندما علمنا بالخبر نزلنا للقاهرة للمشاركة في تشييع الجثمان ومواساة أسرته.

وأضافت شاهين: "الصورة المتداولة هي صورة تم التقاطها قبل وفاة سمير غانم في أحد المطاعم في مدينة الجونة واللي كان عبارة عن حفل عشاء للضيوف الذين أتوا لحضور حفل الزفاف وكلهم أصدقائى من سورية، وحضرنا معهم حفل العشاء ولم نستطع أن نحضر حفل الزفاف بعد علمنا بخبر وفاة سمير غانم فاضطرينا للنزول للقاهرة فجأة، كما رأيتمونا في الجنازة والمقابر".



وتابعت شاهين: "واضح أن الصورة نزلت في آخر نهار نفس اليوم والناس افتكرتها اننا خلصنا الجنازة وروحنا الفرح، وحتى اللي راح الفرح إيه المشكلة في كدة، إحنا بيكون الفنان على المسرح ويعلم بخبر وفاة والده أو والدته وبيستكمل العرض ويضحك الناس، فهل هو مش زعلان على أبوه أو أمه، الحزن ده حاجة تانية خالص.



وهاجمت الفنانة إلهام شاهين رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أي حاجة ضد الفنانين وخلاص والناس تشبع فيها لطم، وحتى لو حصل وأننا روحنا فرح، هما مالهم ودخلهم ايه بعلاقتي بزميلي ولا حزني عليه أو عدم حزني عليه، دي مسألة خاصة جداً، ودي سخافة زيادة عن اللزوم".



من جانبها لم تعلق الفنانة يسرا على الهجوم واكتفت كما ذكرت وسائل اعلام مصرية حاولت الواصل معها، إلى إغلاق هاتفها الشخصي، كما أنها حظرت التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان الراحل سمير غانم من مسلسل "شربات لوز"، والتي نشرتها عقب وفاته، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، ناعية إياه.

من جانبها كتبت الفنانة المصرية هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي خصيصاً لحضور فرح، وروحت العزاء.. واعتذرت عن الفرح.. وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض".

أما السيناريست المصري تامر حبيب فقد نشر منشور عبر "انستغرام" قائلاً "طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة؟".

وأضاف: "أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما اموت ويبقوا حزاني من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فوراً، وأنا هابقي مبسوط قوي".

يذكر أن سمير غانم رحل عن عالمنا مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا في وظائف الكلى بعد صابته بفيروس كورونا، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات بمنطقة المهندسين، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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