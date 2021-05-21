السيسي ناعياً سمير غانم: رسم البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الفنان المصري الشهير سمير غانم، الذي توفي يوم أمس الخميس.

وقال السيسي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس».

وذكر أن غانم ترك خلفه «ميراثا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية».

وأضاف: «فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع».

وختم الرئيس المصري تغريدته بالدعاء له قائلا: «رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان».

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