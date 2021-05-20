سلمى حايك تكشف إصابتها الخطيرة بـ«كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الممثلة الأميركية سلمى حايك أنها أصيبت بفيروس كورونا في وقت مبكر من بداية

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وقالت سلمى (54 عاماً قولها في حوار مع مجلة فارايتي إن إصابتها كانت خطيرة بحيث احتاجت للأكسجين، وأمضت نحو سبعة أسابيع معزولة في غرفتها بمنزلها.



وأضافت: «طبيبي توسل إلي لكي أذهب للمستشفى لأن إصابتي كانت خطيرة». وأكملت: «قلت له شكراً، أفضل أن أموت في منزلي».



وتعيش سلمى في لندن مع زوجها رجل الأعمال فرنسوا هنري وابنتهما فالينتينا (13 عاماً).



وأشارت سلمى إلى أنها ما زالت تعاني من الآثار طويلة المدى للإصابة بالفيروس ومنها شعورها بالإرهاق.

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