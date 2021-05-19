في عمر الخمسين.. العارضة نعومي كامبل تنجب طفلة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت عارضة الأزياء نعومي كامبل، البالغة من العمر 50 عاما، أمس الثلاثاء، على حسابها على منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، أنها أصبحت أما لطفلة.

ونشرت عارضة الأزياء على إنستغرام، صورة لها وهي تضع قدمي الطفلة في يدها، وكتبت كامبل تقول "تم اختياري لأكون اما لنعمة صغيرة جميلة، لذلك يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تصف الرابطة مدى الحياة التي أشاركها معك الآن يا ملاكي. ليس هناك حب أعظم من ذلك."

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