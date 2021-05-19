زوج دنيا سميرغانم يثير القلق..نحن في أشد الحاجة للدعاء

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أثار الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم حالة من الخوف على الوضع الصحي للفنان سمير غانم حيث كشف عن تطورات الحالة الصحية للنجم القدير، وزوجته،الفنانة دلال عبد العزيز. وقال رضوان خلال تقديمه برنامجه "مساء دي ام سي" أن الخطر شديد ومستمر حول سمير غانم، ودلال عبد العزيز ورغم التطمينات التي ترددت حول استقرار الحالة لكلاهما الا ان رامي قال نصا "احنا لا زلنا زي الأيام اللي فاتت، في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم، وأنا عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدرإلا الدعاء، وبإذن الله ربنا يتقبل دعاء العالم، ويتماثلوا للشفاء".

وقال رامي أنه تغيب لفترة عن البرنامج بسبب تواجده مع حماه وحماته وأوضح حجم القلق الذي لمسه بسبب الحالة الصحية لوالدا زوجته قائلا بالبرنامج"أنا متأكد إن في أول ظهور ليا، فيه ملايين مستنين مني أقول إيه الأخبار، ومش ببالغ لما أقول ملايين، لأن الحقيقة كم المكالمات اللى تلقيتها أنا وكل أفراد الأسرة من كل حتة في العالم، مكنش مفاجأة". وأضاف رامي: "هؤلاء النجوم ليهم رصيد كبير جدا عند المصريين والعرب حتى اللي موجودين خارج المنطقة العربية".

وتراجعت الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد ما أصيب بوعكة صحية وتردد أنه أصيب أيضا بكورونا، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي وحدثت مضاعفات شديدة نتيجة معاناته من مشكلات مزمة بالكلى أدت لخضوعه للغسيل الكلوي إضافة إلى علاجه من كورونا وتأثير الفيروس بضراوة على الجهاز التنفسي مما استدعى تواجده على أجهزة التنفس الصناعي بالاضافة لضرورة ملاحظته بالعناية الفائقة بالمستشفى..

بينما أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور حالتها الصحية، ونقلها هي الأخرى إلى المستشفى وطالبت دنيا وايمي سمير غانم كل محبي والدهما الفنان الكبير بالدعاء له في هذه اللحظات الحرجة. وكانت دنيا وايمي سمير غانم قد اصيبتنا بالفيروس، وتم شفائهما بينما استمرت مسحات دلال عبد العزيز ايجابية، وتردد منذ أيام أن دلال بدأت في التحسن ونقلت من على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

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