تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية فاطمة الكاشف جراء إصابتها بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية فاطمة الكاشف، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، وتم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في محافظة الجيزة.



وأعلنت الفنانة فاطمة الكاشف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تدهور حالتها الصحية بعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة، التي أكدت استمرار إصابتها بالفيروس، وكتبت عبر حسابها بـ«فيسبوك» قائلة: «يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه أتمنى أن تدعوا لي بالرحمة والمغفرة ولا تنسوني بالدعاء الله أعلم النهاية إمتى».



وكان الفنان جمال عبد الناصر قد أعلن، منذ أسبوعين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، قبل أن يعلن عن شفائها وإصابتها بالفيروس مرة أخرى.

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