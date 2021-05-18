وفاة مخرج "طاش ما طاش" عبد الخالق الغانم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي اليوم الثلاثاء، المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ماطاش“، وذلك عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن وفاة عبدالخالق الغانم الكاتب الصحفي السعودي أيمن الغبيوي، من خلال تغريدة دونها عبر حسابه في موقع ”تويتر“

يذكر أن المخرج عبد الخالق الغانم، قد بدأ مشواره الفني في 1992، عبر إخراج مسلسل "رحلة صيد" تلاه مسلسلي "الانتظار" و"الخراش"، ثم تولى في 1995 إخراج سلسلة "طاش ما طاش" وظل مستمراً معه حتى الجزء الـ 15 الذي رأى النور في 2007، ويعد مسلسل "سناب شاف" آخر عمل أخرجه وكان ذلك في 2017، ومن أبرز أعماله أيضاً "سكتم بكتم" (2010) و"طالع نازل" (2012).

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