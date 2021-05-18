أحمد السقا لمها أحمد: العشره بتحكم وعفى الله عن ما سلف

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن الممثل المصري ​أحمد السقا​ تصالحه مع الممثلة المصرية ​مها أحمد​، بعد الأزمة التي وقعت بينهما، خلال الأيام الماضية، بسبب وصف الأخيرة للسقا بأنه خذلها ولم يساندها. وكشف موقع "الفن" أن وسطاء من الممثلين تدخلوا من أجل إصلاح الوضع بين أحمد ومها، وتمت المصالحة بإشراف نقيب الممثلين، الممثل المصري أشرف زكي.

وكانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد على الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، قد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. واتهمت مها أحمد الفنان أحمد السقا بالتخلي عنها ووصفته "بالندل"، بينما شنت الهجوم على الفنان أمير كرارة قائلة: "الثاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليّ، كان بيقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله نشتغل مع بعض، ورد وقالي: الدور بينادي صاحبه، وبسبب هذه الجملة أصبت باكتئاب". وكان أحمد أعلن إنتهاء أزمته مع مها، قائلاً عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "العشره بتحكم الواحد......و العيش والملح عقد.......وعفى الله عن ما سلف يا اختى العزيزه(مها)........"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news