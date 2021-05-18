الممثل البريطاني مايكل كين: من أجل أحفادي قررت أن أعيش لفترة أطول

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشف الممثل البريطاني مايكل كين عن أنه توقف عن تناول الكحوليات لكي يتمكن من أن يحظى بمزيد من الوقت مع أحفاده الثلاثة.

وقال كين (88 عاماً) إن كونه جداً منحه «معنى جديداً للحياة»، مضيفاً أن حفيديه التوأم ميلز واليجرا وحفيده تايلور«يسلبونه عقله».

وكان كين قد قال عام 2017 إنه فقد رطلين من وزنه وخفض من استهلاكه للكحوليات خوفاً من أن يصاب بالسرطان.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كين قال «لقد قررت أن أعيش لفترة أطول، لقد توقفت عن تناول الكحوليات وأصبح لدي نظرة جديدة للحياة. لقد كنت أعتقد أنه لن يصبح لدي أحفاد، وفجأة أصبح لدي ثلاثة».

وأضاف «أصبحوا ينبوع شبابي وأعطوني معني جديداً للحياة بدون أي مخاوف أو مشاكل'.

وأوضح «لقد مررت بأحداث بارزة في حياتي، لقد فزت بجائزتي أوسكار وحصلت على لقب فارس، وكنت أعتقد أن الأمور لن تصبح أفضل من ذلك، ولكن بعد ذلك أصبح لدي أحفاد، وهو أمر أفضل من أي شيء».

يذكر أن كين لديه ابنتين: دومنيك (65 عاماً) من زوجته الأولى باتريشيا هانز، وناتاشا (48 عاماً) من زوجته الحالية شاكيرا باكسا.

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