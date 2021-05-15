وفاة الممثل المغربي حمادي عمور

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الممثل المغربي الكبير، حمادي عمور، السبت، عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة، تنقل فيها بين الإذاعة والمسرح والأعمال التلفزيونية.

كان الفقيد حمادي عمور من جيل الرواد، والذي ترك بصمته على الإنتاج التلفزيوني المغربي، ويتوفر في رصيده نحو 500 عمل، توزع بين المسلسلات الكوميدية والسينما والمسرح والإذاعة.

واشتهر الفنان الراحل، المولود بمدينة فاس في عام 1930، أيضا بتأليفه للعديد من الأغاني، أداها فنانون مغاربة، أمثال المعطي بلقاسم ومحمد الإدريسي.

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