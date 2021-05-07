وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة بعد إصابته بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي اليوم الموسيقار المصري جمال سلامة، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وقال موقع "اليوم السابع" إن جمال سلامة توفي عن عمر يناهز 75 عاما داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي محمد السماحي، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد صرح بأن حالة خاله الصحية تدهورت، مما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات المعادي.

وأضاف السماحي أن المسؤولين بالمستشفى قرروا تحويل الموسيقار جمال سلامة إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم.

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