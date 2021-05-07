إصابة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي، إصابته وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن العوضي، الجمعة، أنهما اكتشفا إصابتهما بالفيروس، بعد أيام من انتهائهما من تصوير مسلسل "اللي ما لوش كبير" الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وأكد العوضي أن الفحوصات أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا بعد ظهور بعض الأعراض عليهما.

وأوضح أحمد العوضي، أنهما في حالة صحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي ويتبعان بروتوكولا علاجيا، وفقا لما أقرته وزارة الصحة المصرية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news