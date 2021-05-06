تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف مصدر طبي تدهور الحالة الصحية للفنان المصري الكبير سمير غانم، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وتدهور بعض وظائف الكلى التي كان يعاني منها خلال السنوات الماضية. بحسب عدد من الصحف والمواقع في مصر.

ولايزال الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز في العناية المركزة، حيث جاءت نتيجة المسحة الخاصة بهما إيجابية من جديد.

ومن المقرر أن يستمر علاج الفنان سمير غانم فترة أطول، حتى في حال التعافي من فيروس كورونا المستجد، خاصة أن موقف الكلى سيحتاج إلى مزيد من العلاج، إلى جانب احتمالية حدوث تجلطات في الرئة تحول دون خروجه مباشرة من المستشفى فور التعافي من كوفيد- 19 خلال الفترة المقبلة.

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