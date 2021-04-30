رابعة الزيات تكشف عن الحالة الصحية لزوجها زاهي وهبي ..وتنشر صورة جديدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، شفاء زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالته الصحية تحسنت كثيرا.

ونشرت رابعة، تغريدة عبر صفحتها على تويتر، تضمنت صورة تجمعها مع زوجها زاهي وهبي، لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وظهر خلالها زاهي مستلقيا على السرير وما يزال يتلقى الأوكسجين، مشيرا بيده إلى أنه بخير.

ووجهت الزيات، الشكر إلى طاقم الأطباء الذي كان يتابع حالته.

وكان زاهي وهبي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.

إلا أن حالته ساءت بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للتنفس الصناعي لمدة أيام، شهدت تردد شائعات بوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن زوجته اليوم تماثله للشفاء.

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