بعد 4 عمليات جراحية… أول ظهور لـ حورية فرغلي بعد تجميل أنفها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أمس الخميس، أولى صورها بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

وظهرت حورية فرغلي في صورة نشرتها عبر موقع فيسبوك لتعلن نجاح العملية، وعلقت: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، حيث ظهرت أنفها كما كانت قبل إجراء أي عمليات.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: إنها ستعود لمصر يوم الأحد المقبل، وذلك بعد نجاح جميع العمليات الجراحية التي خضعت لها، مؤكدة أن حاسة التذوق والشم عادت لها مرة أخرى بعد معاناة استمرت أكثر من 3 سنوات.

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