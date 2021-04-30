مخرج "طاش ما طاش" مصاب بالسرطان.. وتركي آل الشيخ يتدخل

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بخبر إصابة مخرج مسلسل "طاش ما طاش" الشهير، عبدالخالق الغانم، بمرض السرطان. ونشرت حسابات العديد من المشاهير في الوسط الفني السعودي عبر موقع "تويتر"، مناشدات تطالب بعلاج المخرج السعودي، كونه أحد صناع الدراما.

وشارك المخرج عامر الحمود عبر حسابه، صورة ظهر فيها عبدالخالق الغانم جالسا على كرسي متحرك، وناشد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التدخل لعلاجه. تفاعل تركي آل الشيخ فوراً، مع تغريدة الحمود بقوله: "أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل". وكشف الفنان السعودي فايز المالكي، طبيعة مرض عبدالخالق الغانم، قائلاً إنه يعاني سرطان البروستات.

يذكر أن المخرج عبدالخالق الغانم تخرج في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وقام بإخراج العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش.

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