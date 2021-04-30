سمية الخشاب تكشف حقيقة "المشهد الثاني" لإسماعيل ياسين في "موسى"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، أن يكون قد تم إضافة "المشهد الثاني" الذي أعيد فيه تجسيد شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ضمن أحداث مسلسل "موسى" بعد الشكاوى الرسمية التي تمت ضد العمل. وعلقت الخشاب قائلة "هذا غير صحيح تماما، فنحن انتهينا من التصوير بالفعل وتم تسليم الحلقات، من بينها هذه الحلقة، ، قبل أن تثار الضجة، ولم نكن لنتمكن أبدا من القيام بمثل هذا الأمر في ظل الضغوطات التي يتعرض لها صناع الأعمال الدرامية في رمضان".

وأضافت الخشاب في حوار ضمن فقرة "طقوس النجوم في رمضان"، على "سكاي نيوز عربية": "أنا كنت جزءا من المشهد، وأؤكد بأن هذه الاخبار غير صحيحة.. لا يجب أن نصدر الأحكام ونتسرع في قراراتنا. لو كان الناس انتظروا وتابعوا المسلسل لفهموا حقيقة القصة".

وحمل المشهد الأول الذي جمع شخصية موسى، التي يقدمها محمد رمضان، بشبيه ياسين، سخرية من الأخير، حيث أظهره في صورة شخص يأخذ أشياء ولا يريد أن يدفع ثمنها، واعتبر كثيرون المشهد إهانة للفنان الكبير.

وكانت سامية شاهين أرملة الفنان الراحل، قد سارعت إلى تقديم شكوى رسمية للحصول على حق ياسين الأدبي، وطالبت رمضان ومخرج العمل محمد سلامة باعتذار رسمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news