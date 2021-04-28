صورة.. إصابة بليغة في وجه روجينا خلال تصوير"بنت السلطان"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أظهرت صورة نشرها الفنان المصري حسن أبو الروس، في "إنستغرام"، حجم إصابة الفنانة الفنانة روجينا، أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" الذي تلعب بطولته، ويبدو في الصورة روجينا بوجه مليء بالكدمات والجروح

وقال حسن أبو الروس في تعليقه "إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان، وعلى الفور تم نقلها الي المستشفى".

وأضاف: "الغريب أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية، ووجها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درس لي انا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news