"غوغل" يحتفي بالفنان نور الشريف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفى محرك البحث غوغل بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذى توفي في 11 أغسطس عام 2015، بتغيير شعاره وإرفاق صورة مرسوة للشريف، الذي رحل تاركاً أرشيفا كبيرا في عالم السينما والدراما كأحد أبرز نجوم عصره.

وتصادف الذكرى الـ 75 لولادة الفنان المصري نور الشريف، اليوم بتاريخ 28 أبريل 1946.

تألق نور الشريف فى الدراما التلفزيونية التاريخية والاجتماعية وقدم عشرات الأدوار ومنها : عائلة الحاج متولى، لن أعيش فى جلباب أبى، الرحايا، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد.

وآخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي.

تدهورت حالته الصحية، قبل وفاته حيث أصيب بسرطان الرئة، وطلبا للشفاء سافر للخارج، ولم تتحسن حالته الصحية، وفي 11 أغسطس 2015 فارق الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news