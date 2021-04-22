أركان فؤاد يعتزم مقاضاة رامز جلال

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكد المطرب السوري أركان فؤاد عزمه مقاضاة الفنان رامز جلال والقناة التي تعرض برنامج "رامز عقله طار" بسبب السخرية التي تعرض لها في إحدى الحلقات. وعبر فؤاد وهو زوج الفنانة نادية مصطفى، عن استيائه من رامز جلال وطالبه بالاعتذار الرسمي بسبب الضرر الأدبي الذي تعرض له بعد بث هذه الحلقة.

وقال فؤاد إنه تعرض لاعتداء لفظي من قبل رامز جلال، بوصفه أنه موضة قديمة، بعدما وصف حذاء مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي حل ضيفا على الحلقات الأولى من البرنامج، بأنه يرتدى حذاء "أركان فؤاد"، خلال وصفه لطريقة سيره والملابس الغريبة التي يرتديها، وأنها لا تليق بمدينة الملاهي.

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