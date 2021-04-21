إصابة الفنانة المصرية منال سلامة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أعلنت الفنانة المصرية منال سلامة، إصابتها بفيروس «كورونا»، وأنها بدأت في إجراءات العزل المنزلي، وتطبيق بروتوكول علاج وزارة الصحة للتعامل مع الفيروس. ولم تكشف عن حالة أبنائها وزوجها المخرج عادل أديب.

وقالت منال، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "ادعوا لي، إيجابي كورونا"

يُذكر أن منال سلامة قدَّمت العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية المتنوعة، وكانت بدايتها الفنية عام 1985 خلال مسرحية "الزير سالم"

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