"إنستغرام" تتيح تنقية الرسائل من العبارات المسيئة

المصدر: باريس-أ ف ب

بدأت شبكة "إنستغرام" التابعة لـ"فيسبوك" توفير تقنية تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل الواردة على المنصة من العبارات المسيئة، في خطوة جديدة للمنصة الاجتماعية التي تسعى إلى مكافحة التحرش عبر الإنترنت.

وأوضح تطبيق مشاركة الصور الشهير في بيان أن "الرسائل المباشرة عبارة عن محادثات خاصة، ولا يمكن التحقق استباقياً من تضّمنها عبارات تعبّر عن خطاب الكراهية أو المضايقات" كما تفعل الشبكة بالنسبة إلى أنواع أخرى من المحادثات.

ويمكن للمستخدمين في سبع دول (بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا) تفعيل خيار يتيح الحجب التلقائي لـ"طلبات الرسائل المباشرة" (دعوات الدردشة) التي تحوي كلمات أو عبارات أو رموزا تعبيرية (إيموجي) مسيئة.

وقالت المسؤولة عن السياسات العامة في "إنستغرام" كلوتيلد بريند"في هذه الدول، تعرض بعض الشخصيات عامة كلاعبي كرة القدم، لعبارات مسيئة في الرسائل المباشرة".

ولاحظت أن "الجزء الأكبر من خطاب الكراهية ينبع من طلبات الرسائل المباشرة هذه". واضافت "سنمنح كل مستخدم إمكان إبلاغنا أو عدم إبلاغنا بهذه الرسائل" التي ستظل متاحة في صندوق بريد منفصل.

وتحاول "إنستغرام" التي تضم أكثر من مليار مستخدم منذ سنوات مكافحة المضايقات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي تنتشر على الشبكات الاجتماعية.

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