وفاة الفنان الكويتي سليمان معيوف إثر إصابته بكورونا

توفي الفنان الكويتي سليمان معيوف اليوم الجمعة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 51 عام .

ورحل الفنان في إحدى مستشفيات القاهرة حيث انتقل إليها بعد شعوره بتعب شديد ، إلا أنه سيدفن في الكويت .

ونعى عدد من الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد.

ويذكر أن الفنان الراحل ولد في عام 1969 وقد ترأس فرقة “معيوف مجلي” المتخصصة بالفنون الشعبية؛ بعد وفاة والده معيوف مجلي في عام 1997، وقد شاركت الفرقة في العديد من المناسبات التراثية والرسمية في المهرجانات المحلية والدولية.

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